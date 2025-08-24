Carlos Peña, JuanFer Herrera y Suago crean agrupación "Teniente"

Carlos Peña JuanFer Herrera y El Suago formaron la agrupación "Teniente", sorprendiendo al público con su primera aparición en los Premios Estela.
OTRAS NOTICIAS: Gaby Moreno sorprende al incursionar en la salsa
El productor musical JuanFer Herrera une su talento junto Carlos Peña quien puso el nombre de Guatemala en alto a nivel de Latinoamérica, junto al músico El Suago, famoso en el mundo del jazz nacional.
Al final de la gala celebrada el 23 de agosto y transmitida en TV Azteca Guatemala, las personalidades presentaron "Huracán", sencillo cargado de ritmos de rock y pop.
Pronto se podrá conocer más acerca de las creaciones de los tres, que juntos son explosivos.
MIRA: