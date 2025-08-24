Versión Impresa
Carlos Peña, JuanFer Herrera y Suago crean agrupación "Teniente"

  • Por Selene Mejía
24 de agosto de 2025, 15:00
Personalidades guatemaltecas se unen para hacer la agrupación "Teniente". (Foto: Teniente oficial)

Carlos Peña JuanFer Herrera y El Suago formaron la agrupación "Teniente", sorprendiendo al público con su primera aparición en los Premios Estela.

El productor musical JuanFer Herrera une su talento junto Carlos Peña quien puso el nombre de Guatemala en alto a nivel de Latinoamérica, junto al músico El Suago, famoso en el mundo del jazz nacional.

agrupación teniente guatemala 3
Foto: oficial.

Al final de la gala celebrada el 23 de agosto y transmitida en TV Azteca Guatemala, las personalidades presentaron "Huracán", sencillo cargado de ritmos de rock y pop.

Pronto se podrá conocer más acerca de las creaciones de los tres, que juntos son explosivos. 

@tvaztecaguateoficial

#PremiosEstela2025 | La música se encendió al máximo en el gran cierre de la novena edición de los Premios Estela 2025. Teniente se encargó de despedir la noche con una presentación inolvidable, llena de energía y talento . Lo puedes ver por play.tvaztecaguate.com #TvAztecaGuate #ElMejorCanal

♬ sonido original - Tv Azteca Guate

agrupación teniente guatemala 1
Foto: Premios Estela.

Foto: oficial.

