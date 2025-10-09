Así es el viaje a Surinam, el país donde juega la Selección

Casi 4 mil kilómetros separan Guatemala de Surinam, el país que geográficamente pertenece a Sudamérica, pero que los torneos de futbol los juega con nosotros, en la Concacaf. Tantas cosas se leen o escuchan de una región hasta que se viven en persona para comprobarlas, o desmentirlas.
De Surinam se sabe poco, de hecho es uno de los países menos visitados del mundo (aproximadamente 100 mil turistas el último año). Para entrar a su territorio hay que pagar una visa y llenar una extensa declaración con varias páginas de datos personales.
Los papeles y formularios estresan un poco y no hay certeza si a veces los pedirán en migración en el celular, o si a fuerza hay que llevarlos impresos en una hoja. Ese detalle, más el prejuicio de ver a los guardias de seguridad altos y con cara de serios, le dieron un poco de suspenso a nuestros primeros minutos en suelo surinamés.
Pero bastó con decir que llegamos de Guatemala, porque al menos estamos hoy en este país unos 100 compatriotas, para que nos dijeran con sonrisa tranquilizante "Friday's game" (el juego del viernes), contra su Selección.
Luego de la broma futbolera, que nuevamente superó las fronteras culturales, étnicas, de idioma, etc., nos hicieron pasar rápido casi diciéndonos al unísono "Welcome", (Bienvenidos). Los papeles que llevaron casi horas llenar, apenas los revisaron en segundos y a buscar el taxi. Ni nos revisaron.
A la salida de la terminal aérea, que queda a una hora de la capital (Paramaribo), la otra bienvenida, la del extenuante calor (pese a que eran las 5:00 de la tarde), pero se sentía arriba de los 30 grados centígrados.
Hoy y mañana seguiremos acá, en esta calurosa y diversa tierra, acompañando como siempre a nuestra Selección y contándoles a ustedes como es otro país, del que se leen y escuchan cosas, pero que en realidad se viven otras.
¿Por qué juegan en Concacaf?
Una de las razones es su integración a la comunidad caribeña, por ello la cercanía y los lazos futboleros. Pero también porque Conmebol los rechazó en algún momento. Su país colinda con Brasil, aunque no hay fronteras formales por la cantidad de selva casi intransitable.
Curiosidades
- Surinam es habitado por unas 650 mil personas, muy pocas para su extenso territorio, que colinda con Brasil, Guyana y la Guayana francesa.
- El 90 por ciento de su territorio es bosque y naturaleza. La capital es Paramaribo, en donde se hablan varios idiomas, el principal, el neerlandés.
- Este país se independizó en 1975, antes perteneció a Francia, Inglaterra y por último a Países Bajos.
- Por su posición geográfica hay pequeños grupos étnicos de varias partes del mundo. Eso da que haya mezcla cultural, gastronómica y religiosa.
- En el centro del país hay cuatro grandes iglesias o templos: Católico, musulmán, judío e hindú.