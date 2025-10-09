Así es el viaje a Surinam, el país donde juega la Selección

-

Casi 4 mil kilómetros separan Guatemala de Surinam, el país que geográficamente pertenece a Sudamérica, pero que los torneos de futbol los juega con nosotros, en la Concacaf. Tantas cosas se leen o escuchan de una región hasta que se viven en persona para comprobarlas, o desmentirlas.

De Surinam se sabe poco, de hecho es uno de los países menos visitados del mundo (aproximadamente 100 mil turistas el último año). Para entrar a su territorio hay que pagar una visa y llenar una extensa declaración con varias páginas de datos personales.

Los papeles y formularios estresan un poco y no hay certeza si a veces los pedirán en migración en el celular, o si a fuerza hay que llevarlos impresos en una hoja. Ese detalle, más el prejuicio de ver a los guardias de seguridad altos y con cara de serios, le dieron un poco de suspenso a nuestros primeros minutos en suelo surinamés.

Pero bastó con decir que llegamos de Guatemala, porque al menos estamos hoy en este país unos 100 compatriotas, para que nos dijeran con sonrisa tranquilizante "Friday's game" (el juego del viernes), contra su Selección.

El Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel, de Surinam, queda a más de 50 kilómetros de la capital, Paramaribo. En el camino, de casi solo rectas, se encuentran muy pocos comercios y casas. (Foto: Pedro Mijangos)

Luego de la broma futbolera, que nuevamente superó las fronteras culturales, étnicas, de idioma, etc., nos hicieron pasar rápido casi diciéndonos al unísono "Welcome", (Bienvenidos). Los papeles que llevaron casi horas llenar, apenas los revisaron en segundos y a buscar el taxi. Ni nos revisaron.

A la salida de la terminal aérea, que queda a una hora de la capital (Paramaribo), la otra bienvenida, la del extenuante calor (pese a que eran las 5:00 de la tarde), pero se sentía arriba de los 30 grados centígrados.

Hoy y mañana seguiremos acá, en esta calurosa y diversa tierra, acompañando como siempre a nuestra Selección y contándoles a ustedes como es otro país, del que se leen y escuchan cosas, pero que en realidad se viven otras.

¿Por qué juegan en Concacaf?

Una de las razones es su integración a la comunidad caribeña, por ello la cercanía y los lazos futboleros. Pero también porque Conmebol los rechazó en algún momento. Su país colinda con Brasil, aunque no hay fronteras formales por la cantidad de selva casi intransitable.

¿De dónde es usted? Se preguntaron uno a otro de los aficionados y ambos respondieron casi al unísono, "de Chiquimula", al tiempo de pegarse una carcajada. Se conocieron a cientos de kilómetros de su querido departamento. (Foto: Pedro Mijangos)

