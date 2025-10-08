Tena afina detalles en último entreno previo al viaje a Surinam

La Selección de Guatemala entrenó muy temprano este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento antes de viajar rumbo a Surinam, donde tendrá el primero de los dos partidos claves en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.
Luis Fernando Tena dirigió la práctica en la zona 15 capitalina con la novedad de tener a los 25 jugadores convocados, incluyendo a los legionarios como Olger Escobar, Nicholas Hagen, Rubio Rubín, Arquímides Ordóñez y Aarón Herrera.
El entreno se enfocó en trabajo táctico con balón, además de algunos ejercicios físicos para soltar las cargas de los últimos días de intenso entrenamiento para estos dos duelos.
Tena ya tiene en mente el once para jugar ante Surinam, pero en el primer entreno en suelo sudamericano confirmará a los jugadores que iniciarán el partido. La novedad podría ser la inclusión de Antonio de Jesús López, el "Chucho".
El volante de Xelajú MC viene con buen nivel y habría convencido a Tena para poder entrar de titular. Solo hace falta ver si estará acompañado por otros jugadores ofensivos como Rudy Múñoz, Santis, Olger o Arquímides.
Guatemala llegará en la tarde a Paramaribo y será hasta el jueves cuando haga el reconocimiento de cancha en el estadio Franklin Essed Stadium.