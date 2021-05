México: Así vivió "Ludovico P. Luche” el triunfo de Cruz Azul (video)

Eugenio Derbez, quien interpreta a Ludovico P. Luche, publicó un video de su emocionada reacción después de 23 años de no celebrar un campeonato de su amado Cruz Azul.

El actor mexicano, Eugenio Derbez, por fin pudo celebrar un titulo del Cruz Azul, demostrando su pasión por este equipo en su personaje de Ludovico P. Luche, de la popular serie "La familia P. Luche".

Minuto 89 y va ganando @CruzAzul pic.twitter.com/O5ulxhB4RR — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 31, 2021

A través de su cuenta de Twitter, Derbez iba contando cómo vivía el partido histórico donde la "Máquina Celeste" consiguió su noveno título del fútbol mexicano.

“Estoy solo, no lo puedo creer, solo estoy con Fiona (su perrita). Le dio un infarto, no aguantó la emoción, 23 años de… no lo puedo creer, no lo puedo creer", expresaba emocionado el actor.

Cruz Azul Campeón!!!!! pic.twitter.com/lcPNOZqnUT — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 31, 2021

Pero fue en los minutos finales que demostró aún más su nerviosismo, como en el capítulo de la serie de comedia, cuando el Cruz Azul desciende a la segunda división y Ludovico sufre un infarto.

Aquí lo puedes recordar:

El Cruz Azul ganó el título con un marcador global de 2-1 ante Santos.