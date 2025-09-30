Así se vivió el terremoto de Filipinas en un certamen de belleza (video)

Las participantes se bajaron de la pasarela donde modelaban.
Este martes 30 de septiembre se registró un sismo de magnitud 6.9 en Filipinas, en el que reportaron preliminarmente 20 fallecidos.
Un video grabado por uno de los espectadores que se encontraba en el certamen de belleza en dicho país, muestra cuándo se produjo el terremoto.
En las imágenes, se observa a varias participantes modelando sobre una pasarela de manera tranquila segundos antes de que se registrara el movimiento sísmico.
Al percatarse del mismo, tanto algunas concursantes como espectadores, se refugiaron bajo las mesas ante cualquier caída de objetos.