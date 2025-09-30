Sismo de magnitud 6.9 sacude las costas de Filipinas (Videos)

Las imágenes muestran la potencia del sismo que dejó algunos daños en varios edificios.
OTRAS NOTICIAS: Enorme socavón se abre en Bangkok, Tailandia (video)
Un sismo de magnitud 6.9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33,000 personas.
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que "no hay amenaza de tsunami".
Sin embargo, varios videos se han difundido en redes sociales, donde se aprecia la fuerza con la que se produjo el movimiento y el pánico que vivieron los habitantes.
Filipinas se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que rodea la cuenca del Pacífico, desde el sudeste asiático hasta el sur de Chile, pasando por Japón, Alaska y América Central.