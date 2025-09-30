Sismo de magnitud 6.9 sacude las costas de Filipinas (Videos)

-

Las imágenes muestran la potencia del sismo que dejó algunos daños en varios edificios.

Un sismo de magnitud 6.9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33,000 personas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que "no hay amenaza de tsunami".

Sin embargo, varios videos se han difundido en redes sociales, donde se aprecia la fuerza con la que se produjo el movimiento y el pánico que vivieron los habitantes.

Daños en la iglesia de Bantayan, #Filipinas, por el sismo de 6.9. pic.twitter.com/nLfWmhbjqB — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 30, 2025

AVISO

Imágenes en vivo del fuerte sismo hace minutos en Filipinas, M6.9



#Cebu #Philippines #Earthquake capturado en la transmisión en vivo de Sam Pepper (celebridad de internet) en #Kick.



Septiembre 30 de 2025

Via @fmjames pic.twitter.com/kToOBMUn2l — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 30, 2025

¡Momentos de pánico! Así fue como un sismo de magnitud 6.9 alertó a los residentes de Sawang Calero, Ciudad de Cebú, en Filipinas



️ En el video se observa a los habitantes y animales desorientados corriendo por las calles pic.twitter.com/SkgwGcnZJh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2025

Filipinas se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que rodea la cuenca del Pacífico, desde el sudeste asiático hasta el sur de Chile, pasando por Japón, Alaska y América Central.