¿Qué falta para que el paso a desnivel en la Roosevelt empiece a funcionar?

El plazo se venció el 22 de diciembre, pero ¿qué falta para que la construcción sea entregada?

La construcción del paso a desnivel en calzada Roosevelt y 9a. avenida, zona 11, está a un 14% de finalizar, así lo informó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Dicho proyecto está bajo la coordinación del Fondo Social de Solidaridad (FSS) y actualmente lleva un avance físico del 86 % y un 77.28 % de financiero.

A pesar de que el plazo de entrega venció el 22 de diciembre de 2025, la ejecución de la obra aún está bajo seguimiento técnico y administrativo para garantizar su finalización.

La empresa constructora opera en un período adicional regulado, durante el cual se aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a lo establecido en el contrato y en la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala.

¡La Roosevelt está por cambiar!



El paso a desnivel frente a la 9a. avenida zona 11 lleva 86 % de avance físico.

️ Se trabaja en rampas y señalización.

⚖️ La empresa será sancionada conforme a la ley.



: https://t.co/PcCpuaPcEC#AlPuebloDignoSeLeResponde pic.twitter.com/TmpPKSGUnj — Ministerio de Comunicaciones (@CIV_Guatemala) January 1, 2026

En la fase final

Hasta ahora se desarrollan trabajos en la construcción de rampas de ingreso y salida e instalación de señalización vertical y horizontal.

Dichas labores corresponden a la fase final del proyecto, y permitirán su habilitación total al servicio de miles de personas que transitan a diario por uno de los corredores más congestionados de la ciudad capital.

El puente elevado tendrá una longitud estimada en 350 metros lineales, el cual atravesará las calzadas San Juan y Roosevelt, desde la 7a. avenida de la zona 7 a la 9a. avenida de la zona 11.

Este paso a desnivel es una obra que busca mejorar la movilidad urbana, ya que se prevé que reducirá los tiempos de traslado, tiempos de espera, gastos de combustible, menos gasto en mantenimiento de vehículos y el estrés provocado por pasar mucho tiempo dentro del tráfico vehicular.