"Sabores con identidad": la degustación de comida tradicional en Antigua Guatemala

Si quieres disfrutar de los mejores platillos, no te pierdas esta degustación típica.
OTRAS NOTICIAS: Joven tecladista fallece en trágico accidente en San Raymundo
Antigua Guatemala sigue celebrando los 204 años de Independencia de Guatemala.
Esta vez lo hará con un evento lleno de sabor y tradición.
La Escuela de Gastronomía "El Nuevo Gourmet" te invita al evento "Sabores con identidad y tradición", donde podrás disfrutar de distintos platillos típicos.
El evento será este sábado 20 de septiembre, a las 4:30 p.m., en el Centro Cultural de Antigua Guatemala.
La entrada es gratuita.