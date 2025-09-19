Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"Sabores con identidad": la degustación de comida tradicional en Antigua Guatemala

  • Por Jessica González
19 de septiembre de 2025, 14:21
La entrada al evento es gratuita. (Foto: archivo/Soy502)

La entrada al evento es gratuita. (Foto: archivo/Soy502)

Si quieres disfrutar de los mejores platillos, no te pierdas esta degustación típica.

OTRAS NOTICIAS: Joven tecladista fallece en trágico accidente en San Raymundo

Antigua Guatemala sigue celebrando los 204 años de Independencia de Guatemala. 

Esta vez lo hará con un evento lleno de sabor y tradición.

La Escuela de Gastronomía "El Nuevo Gourmet" te invita al evento "Sabores con identidad y tradición", donde podrás disfrutar de distintos platillos típicos.

El evento será este sábado 20 de septiembre, a las 4:30 p.m., en el Centro Cultural de Antigua Guatemala.

La entrada es gratuita.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar