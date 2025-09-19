Joven tecladista fallece en trágico accidente en San Raymundo

El joven de 22 años pertenecía a una familia de músicos.
Un accidente de tránsito acabó con la vida de Ismael de Jesús Ordónez Luna, de 22 años.
El joven conducía su motocicleta cuando fue embestido. Hasta ahora se desconocen los detalles del percance.
Su familia, conocida en San Raymundo por su dedicación a la música, pasa por un duro momento.
Luna era Dj, tecladista y marimbista del grupo familiar, el cual se encargaba de animar fiestas y eventos.
Hoy la comunidad se une al dolor familiar.