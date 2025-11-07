¿Asistirás a la Noche de los Museos? Estos son los parqueos disponibles

Durante la Noche de los Museos, se habilitarán espacios con costo, para estacionarse este viernes 7 de noviembre.
En esta 14a. edición de la Noche de los Museos, 26 museos permitirán el ingreso gratuito desde las 5 de la tarde y anunciaron a través de redes sociales los estacionamientos disponibles.
Los precios pueden ser por hora, desde Q10, o con tarifas únicas de ingreso desde los Q30.
De acuerdo a la publicación, los estacionamientos cerrarán hasta las 22:00 horas, media hora después de que las actividades en los museos finalicen.
Conoce los lugares donde parquearte:
- Cerca del Museo de la Universidad de San Carlos, podrás usar el Parqueo Danubio, en la 9a. Calle 9-17, Zona 1. Su tarifa es de Q 10.00 por hora o en el Colegio Belga, en la 10a. Calle y 10ª. Avenida Zona 1. Tarifa de Q.15.00 por hora.
- Cerca de la Universidad Popular: en el Colegio Belga, en la 10a. Calle y 10ª. Avenida Zona 1. Tarifa de Q.15.00 por hora, el Parqueo San José, ubicado en la 11 avenida 10-41 zona 1, también tiene entrada por la 10a. Avenida. Cobro de Q 30.00 por 3 horas.
- Cerca del Museo Nacional de Historia, podrás usar el Parqueo Arimany, en la 9a. Calle y 10 avenida, frente a SEGEPLAN. Tarifa: Q10.00 por hora o el Parqueo Danubio, en la 9a. Calle y 9a. Avenida 9-17, Zona 1. Su tarifa es de Q 10.00 por hora.
- Cerca del Museo del Deporte, estará abierto el Parqueo San Juan, en la Ruta 2, 5-51, zona 4. Tarifa. Q 15.00 por hora o fracción o el Parqueo Cuatro Venezia, en la Ruta 2, 4-71, Zona 4. Q 15.00 por hora o fracción, ambos abiertos hasta la una de la madrugada.
- Cerca del Museo del Ferrocarril, en el Parqueo de FEGUA, en la 10a. Avenida y 21 calle, zona 1, interior portón azul de FEGUA. Tarifa única: Q 25.00. Abierto de 4:30 p.m. a 10:00 p.m.
- Cerca del Museo del Holocausto, en el Parqueo edificio San Sebastián, en la 6a. Avenida 3-23, Zona 1, su tarifa es de Q10.00 la hora.
- Cerca del Club Guatemala, estará el Parqueo del Club, 13 calle 7-49, Zona 1. Tarifa Q 35.00 por 4 horas.
- Para ingresar a Casa Abril, podrás usar el Parqueo 12 Avenida y 15 calle, 15-00 esquina con una tarifa única de Q 20.00
- Cerca del Mapa en Relieve, podrás usar el Parqueo alrededor de las instalaciones, Avenida Simeón Cañas Final, Zona 2, Hipódromo del Norte y será gratuito.
- Cerca del Centro Cultural Universitario y Museo de la Cinemateca, estará el Parqueo sobre la 12 calle, lado derecho, con un ingreso gratuito.
- Cerca del Centro Cultural El Talpetate, estará el Parqueo Modelo, en la 3a. Avenida 10-25, Zona 1, con la tarifa única Q40.00, de 5:00 p.m. a 11:00 p.m.
- Cerca del Museo de la Gran Logia de Guatemala, estará el Parqueo gratuito propio del Museo de Gran Logia de Guatemala, en la 12 Avenida 26-67, Zona 5.
- Cerca de la Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, podrás acceder al estacionamiento El Club, en la 13 calle 7-18, Zona 1. y sus tarificas son de Q15.00 la hora y Q10.00 por fracción. Está abierto de 8:00 a.m. a 7:00 p.m, Estacionamiento Vien, en la 13 calle 7-49, Zona 1. Tarifa única Q 35.00, abierto de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., el Estacionamiento Parque 12, en la 12 calle 6-38, Zona 1. Tarifa única Q35.00, abierto de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. o el Parqueo La Ermita, en la 12 calle 8-42, Zona 1, con la tarifa de Q10.00 por hora o fracción, abierto de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Y Cerca del Museo de la Tipografía Nacional, podrás elegir Parqueo M y M, en la 7a. Avenida 19-40, Zona 1, a la par de Transportes Cristóbal Colón. Con una Tarifa única de Q30.00 de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
Además de los espacios de estacionamiento habilitados, en ediciones anteriores, el evento ha incluido mapas de rutas y servicio de transporte gratuito para facilitar la movilidad entre las sedes y reducir el congestionamiento vehicular.