Astrid Amanda Montes es nuevamente ligada a proceso por abuso de poder

Astrid Amanda Montes habría llamado la atención por el cargo que ocupaba como subdirectora ejecutiva, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) a pesar de contar con el título de diversificado al ser detenida en 2021.
EN CONTEXTO: Subdirectora arrestada del Insivumeh fue contratada por Eddy Sánchez
El hecho en que se vio involucrada fue cuando pertenecía a una junta de licitación, donde adjudicó a cuatro eventos de licitación pública a entidades que contaban con documentación y ofertas irregulares.
Desde entonces, poseía libertad condicional, sin embargo este 30 de octubre, el Ministerio Público (MP) la ligó a proceso nuevamente por el delito de abuso de autoridad.
De acuerdo con la investigación, los hechos habrían sido cometidos durante mayo de 2020 a mayo de 2021.
Hoy, a sus 28 años y a través de sus redes sociales, ha continuado compartiendo su vida y proyectos personales, como estar a punto de titularse como abogada y notaria de una universidad privada.
Y ante rumores de haber iniciado labores en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), habría dado declaraciones donde abordó el tema de sus cargos en el Insivumeh, indicando que, funcionalmente perteneció al departamento financiero, no al puesto de mando que se le señala y devengando un sueldo de Q4,500.
Junto a ella, también el MP señaló por el mismo delito de abuso de poder a: Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien ocupada el cargo como director ejecutivo del Insivumeh y a Otilio Martín Morales Pancoj, encargado de compras de la misma entidad.