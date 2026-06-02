Reina de belleza Naida Estubier comparte su faceta de bombero

La reina de belleza Naida Estubier reveló una faceta poco conocida como bombero, profesión a la que se dedica desde hace años.
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Mientras concursa en otro reinado en Guatemala se aprecia el momento en el que hace su turno junto a uno de los cuerpos de socorro que sirve a la población en momentos de urgencia. La modelo franco-guatemalteca se unió a un grupo que hacía un rescate en plena carretera.
"Quiero agradecer a todo el equipo de bomberos voluntarios de la 86 compañía en San Cristóbal Verapaz, por la cálida bienvenida, la confianza y los momentos inolvidables que tuve el privilegio de compartir", inició en un post.
"La vocación de ayudar o servir a los demás, a las personas necesitadas, es un valor que admiro profundamente. Ser bombero es mucho más que llevar un uniforme: es entregar tiempo, esfuerzo y corazón para estar presente cuando alguien más lo necesita", dijo.
"Hoy, mientras regresaba a la capital junto a los oficiales Jorge Bol y Walter Calel, acompañamos a la 101 compañía de bomberos voluntarios en un accidente de tránsito donde ya se encontraban trabajando. Cuando necesitaron apoyo, no dudamos en unirnos a ellos para brindar ayuda".
"Situaciones como esta nos recuerdan lo valiosa que es la vida y cómo todo puede cambiar en un instante. También nos enseñan la importancia de la solidaridad, el trabajo en equipo y el compromiso de servir a los demás. Mis pensamientos están con las víctimas de este accidente y sus seres queridos. Les deseo mucha fuerza, valentía y una pronta recuperación".
Naida Estubier
Es originaria de Zacapa, tiene 23 años y vive en Francia donde se dedica a modelar para prestigiosas marcas. Su madre es de Guatemala y su padre francés.
A principios de 2023 la guatemalteca se hizo viral por sus fotografías como modelo, representó a Guatemala en el certamen internacional Miss Supranacional 2023. Actualmente representa a Guatemala USA en Miss Guatemala Contest 2026.
En años anteriores ya ha colaborado con los Bomberos en Guatemala, su capacitación fue en la estación No.86 de Bomberos Municipales Departamentales de Huité, Zacapa
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