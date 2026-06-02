Reina de belleza Naida Estubier comparte su faceta de bombero

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La reina de belleza Naida Estubier reveló una faceta poco conocida como bombero, profesión a la que se dedica desde hace años.

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Mientras concursa en otro reinado en Guatemala se aprecia el momento en el que hace su turno junto a uno de los cuerpos de socorro que sirve a la población en momentos de urgencia. La modelo franco-guatemalteca se unió a un grupo que hacía un rescate en plena carretera.

Foto: Instagram.

"Quiero agradecer a todo el equipo de bomberos voluntarios de la 86 compañía en San Cristóbal Verapaz, por la cálida bienvenida, la confianza y los momentos inolvidables que tuve el privilegio de compartir", inició en un post.

"La vocación de ayudar o servir a los demás, a las personas necesitadas, es un valor que admiro profundamente. Ser bombero es mucho más que llevar un uniforme: es entregar tiempo, esfuerzo y corazón para estar presente cuando alguien más lo necesita", dijo.

Foto: Instagram.

"Hoy, mientras regresaba a la capital junto a los oficiales Jorge Bol y Walter Calel, acompañamos a la 101 compañía de bomberos voluntarios en un accidente de tránsito donde ya se encontraban trabajando. Cuando necesitaron apoyo, no dudamos en unirnos a ellos para brindar ayuda".

"Situaciones como esta nos recuerdan lo valiosa que es la vida y cómo todo puede cambiar en un instante. También nos enseñan la importancia de la solidaridad, el trabajo en equipo y el compromiso de servir a los demás. Mis pensamientos están con las víctimas de este accidente y sus seres queridos. Les deseo mucha fuerza, valentía y una pronta recuperación".

Foto: Instagram.

Naida Estubier

Es originaria de Zacapa, tiene 23 años y vive en Francia donde se dedica a modelar para prestigiosas marcas. Su madre es de Guatemala y su padre francés.

A principios de 2023 la guatemalteca se hizo viral por sus fotografías como modelo, representó a Guatemala en el certamen internacional Miss Supranacional 2023. Actualmente representa a Guatemala USA en Miss Guatemala Contest 2026.

Foto: Instagram.

En años anteriores ya ha colaborado con los Bomberos en Guatemala, su capacitación fue en la estación No.86 de Bomberos Municipales Departamentales de Huité, Zacapa

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