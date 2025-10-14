¡La querían asaltar! Atacan a mujer con arma blanca en la Roosevelt

La víctima resultó con heridas en el rostro y cuello.
Esta mañana, en la 30 avenida y calzada Roosevelt, zona 11, agentes de la Policía Nacional Civil recapturaron a Carlos Augusto Velásquez Fernández, de 40 años, a quien sorprendieron mientras atacaba con un cuchillo a una mujer para robarle sus pertenencias.
De acuerdo con el informe policial, el hombre fue descubierto en pleno forcejeo con la víctima, a quien causó lesiones en el rostro y cuello.
Al notar la presencia de los agentes, Velásquez intentó escapar, pero fue neutralizado de inmediato, informaron las autoridades.
Mientras tanto, la víctima recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde recibe atención médica.
Las autoridades confirmaron que Velásquez, quien fue trasladado al respectivo Juzgado, cuenta con cuatro antecedentes penales, tres de ellos por robo agravado y uno por posesión para el consumo.