Localizan el cuerpo de hombre arrastrado por una correntada en Retalhuleu

La víctima fue arrastrada por la corriente hasta caer en un tragante sin rejilla.
Las fuertes lluvias que afectaron el pasado domingo 13 de octubre en varios puntos de Retalhuleu, hicieron que Adrián Saquic, de 70 años, perdiera el equilibrio y fuera arrastrado por una correntada en el Cantón Pajosom, municipio de San Sebastián.
Saquic cayó en un tragante sin rejilla y su cuerpo fue localizado hasta este lunes, según reporte de los socorristas.
Con este hallazgo, la cifra de personas fallecidas por eventos derivados de las lluvias aumentó a 57.
Alerta por emergencias
Las lluvias del pasado fin de semana también provocaron 40 emergencias, en su mayoría inundaciones y movimientos de masa, así como deslizamientos y derrumbes, según informó Claudinne Ogaldes, secretaria de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), durante La Ronda.
Hasta la fecha, la institución ha reportado 47,601 personas afectadas, 9,698 damnificadas, 659 evacuadas y 42 heridos. Además, cinco personas permanecen desaparecidas.
Los departamentos más golpeados
De acuerdo a las autoridades, los departamentos más impactados por las precipitaciones son Alta Verapaz, Guatemala, Suchitepéquez, Chiquimula y Quiché.
La cifra actual supera significativamente la registrada en 2024, cuando se contabilizaron 35 fallecidos por incidentes relacionados con la lluvia, lo que representa 22 víctimas más en la presente temporada.