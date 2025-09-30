Atacan a presidenta de sindicato municipal en Suchitepéquez

- La sindicalista falleció al ingresar a un centro asistencial por la gravedad de las heridas. TE PUEDE INTERESAR: Choque lleva a la captura de una mujer prófuga por lavado de dinero Romelia Velásquez Funes, de 52 años, presidenta del sindicato municipal de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, fue asesinada en un ataque armado mientras salía de la academia de corte y confección que dirigía. El hecho ocurrió en la calle principal del cantón El Calvario, donde familiares la auxiliaron y la trasladaron a la emergencia de un hospital privado. Sin embargo, la mujer falleció debido a la gravedad de las heridas. Romelia Velásquez Funes, presidenta del sindicato municipal de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, fue asesinada en un ataque armado. (Foto: Nuestro Diario) Testigos indicaron que los presuntos responsables huyeron tras efectuar el ataque contra Romelia. Además, la Policía Nacional Civil (PNC) montó un operativo para localizar a los responsables; pero hasta el momento no se han reportado capturas. Peritos del MP localizaron varios casquillos de arma de fuego en la escena del crimen. (Foto: Nuestro Diario) En la escena del crimen, peritos del Ministerio Público (MP) recogieron seis casquillos de proyectil de arma de fuego. Según las primeras hipótesis, las autoridades consideran que el ataque fue dirigido de manera intencional.