Choque lleva a la captura de una mujer prófuga por lavado de dinero

Zoila "N", de 61 años, fue detenida en el kilómetro 112 de la aldea Cerro Gordo, Jutiapa, luego de verse involucrada en un accidente de tránsito.

El incidente ocurrió cuando la camioneta que conducía, colisionó con una motocicleta que era conducida por una mujer de 30 años.

Las autoridades indicaron que la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció poco después de su ingreso.

La víctima del accidente falleció momentos después de ingresar al hospital. (Foto: PNC)

Además, según el reporte policial, Zoila "N" era buscada desde el 12 de agosto por delitos de lavado de dinero u otros activos y rebeldía, según una orden de captura emitida por un juzgado de Guatemala.

Tras el accidente, además de los cargos por los delitos anteriores, la capturada enfrentará un proceso por homicidio culposo derivado del hecho de tránsito.

La responsable del accidente era buscada por lavado de dinero. (Foto: PNC)