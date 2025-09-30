Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Choque lleva a la captura de una mujer prófuga por lavado de dinero

  • Por Susana Manai
30 de septiembre de 2025, 08:23
La capturada de 61 años era buscada por lavado de dinero desde agosto de este año.&nbsp; (Foto ilustrativa: istock)

La capturada de 61 años era buscada por lavado de dinero desde agosto de este año.  (Foto ilustrativa: istock)

Además de los delitos anteriores enfrentará proceso por homicidio culposo tras el accidente. 

TE PUEDE INTERESAR: Conductores madrugan para evitar complicaciones de tránsito 

Zoila "N", de 61 años, fue detenida en el kilómetro 112 de la aldea Cerro Gordo, Jutiapa, luego de verse involucrada en un accidente de tránsito. 

El incidente ocurrió cuando la camioneta que conducía, colisionó con una motocicleta que era conducida por una mujer de 30 años.

Las autoridades indicaron que la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció poco después de su ingreso.

La víctima del accidente falleció momentos después de ingresar al hospital. (Foto: PNC)
La víctima del accidente falleció momentos después de ingresar al hospital. (Foto: PNC)

Además, según el reporte policial, Zoila "N" era buscada desde el 12 de agosto por delitos de lavado de dinero u otros activos y rebeldía, según una orden de captura emitida por un juzgado de Guatemala.

Tras el accidente, además de los cargos por los delitos anteriores, la capturada enfrentará un proceso por homicidio culposo derivado del hecho de tránsito. 

La responsable del accidente era buscada por lavado de dinero. (Foto: PNC)
La responsable del accidente era buscada por lavado de dinero. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar