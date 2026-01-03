Versión Impresa
Ataque armado en centro turístico deja un fallecido este sábado

  • Por Geber Osorio
03 de enero de 2026, 15:25
El crimen se suscitó en un centro turístico en San Vicente Pacaya, Escuintla. (Foto: archivo/Soy502)

El crimen contra un hombre se suscitó en San Vicente Pacaya, Escuintla.

Un incidente armado se registró la tarde de este sábado 3 de enero en un centro turístico ubicado en San Vicente Pacaya, Escuintla.

Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que una persona quedara tendida, pero al arribar al lugar constataron que ya no contaba con signos vitales.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
La víctima mortal fue identificada como: José López Valdez, de 31 años, quien presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de realizar las investigaciones que determinarán las causas de este hecho de violencia.

