Tres vehículos se incendian en la zona 6 de Mixco

Los vehículos se encontraban estacionados en la vía pública.
Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, se reportó un incendio en la sección L de la colonia El Milagro, en la zona 6 de Mixco.
Se trata de tres vehículos que se incendiaron en la vía pública, los cuales estaban estacionados.
Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales de la localidad, quienes sofocaron el fuego.
Aún no se establecen las causas por las que estos tres vehículos se incendiaron, señalaron los bomberos.
No se reportaron personas heridas ni lesionadas tras este siniestro.