Tres vehículos se incendian en la zona 6 de Mixco

  • Por Geber Osorio
03 de enero de 2026, 08:19
Socorristas apagaron las llamas en los vehículos incendiados. (Foto: Bomberos Municipales Mixco)

Los vehículos se encontraban estacionados en la vía pública.

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, se reportó un incendio en la sección L de la colonia El Milagro, en la zona 6 de Mixco.

Se trata de tres vehículos que se incendiaron en la vía pública, los cuales estaban estacionados.

(Foto: Bomberos Municipales Mixco)
Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales de la localidad, quienes sofocaron el fuego.

Aún no se establecen las causas por las que estos tres vehículos se incendiaron, señalaron los bomberos.

(Foto: Bomberos Municipales Mixco)
No se reportaron personas heridas ni lesionadas tras este siniestro.

