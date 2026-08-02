Participación de Guatemala del domingo en Santo Domingo 2026

Estos son los horarios de la participación de los atletas guatemaltecos en las distintas disciplinas deportivas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo, 2026.
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Así puedes disfrutar de la participación de los representantes de Guatemala en este importante evento deportivo.
Baloncesto
Malecón Deportivo
GUA vs. PUR Modalidad 3x3 Primera Ronda Grupo A Femenino 11:00 horas GTM
GUA vs. (Por definir) Modalidad 3x3 Cuartos de Final Masculino
Balonmano
Pabellón de Balonmano
GUA vs. NCA Grupo A Femenino
13:00 horas GTM
Luchas
Pabellón de Combate 1 del Centro Olímpico
GUA vs. PAN José Varela vs. Royglen Temple
Grecorromana Cuartos de Final Masculino 08:00 horas GTM
GUA vs. CUB David Choc vs. Joenni Gómez
Grecorromana Cuartos de Final Masculino 08:49 horas GTM
GUA vs. VEN Mario Choc vs. Raiber Rodríguez
Grecorromana Cuartos de Final Masculino 08:00 horas GTM
Navegación a Vela
Bahía Las Calderas
David Hernández y Josselyn Echeverría Sunfish Regatas 3 12:00 horas GTM
Jason Hess y Irene Abascal Hobie Cat Mixto 3 Regatas 13:00 horas GTM
Diego Silvestre ILCA 7 2 Regatas 12:07 horas GTM
Cristina Castellanos ILCA 6 2 Regatas 12:00 horas GTM
Juan Carlos Canizalez y Marisleysis Cedeño Snipe Mixto 3 Regatas 10:07 horas GTM
Ciclismo
Avenida del Malecón
Dorian Monterroso, Mardoqueo Vásquez, Henry Sam, Manuel Rodas Ruta Final Final 07:00 horas GT
Squash
Agora Mall
Josué Enríquez GUA vs. Adam Ardito JAM Individual Ronda 16 09:00 horas GTM
Alejandro Enríquez GUA vs. Joseph Chapman IVB Individual Ronda 16 10:30 horas GTM
Darlyn Sandoval GUA vs. Ashley Khalil GUY Individual Ronda 16 11:30 horas GTM
Winifer Bonilla GUA vs. Mary Fung-A-Fat GUY Individual Ronda 16 11:30 horas GTM
Tiro Deportivo
Polígono de Tiro Sierra Pietra
Albino Jiménez, David Castillo, José Pablo Vidal y José Rodrigo Campos 10m Pistola Masculino Clasifición 07:00 horas GTM
Aliz Villatoro, Delmi Cruz, y Stefany Figueroa 10m Pistola Femenino Clasifición 07:00 horas GTM
Boxeo
Pabellón de Combate No. 2
GUA - HAI Jorge Mario Ochoa vs. Cedrick Belony Cuartos de Final 80kg 13:48 horas GTM GUA - CUB
Victoria Chiroy vs. Erlis Cobas Cuartos de Final 65kg 17:35 horas GTM
Gimnasia Artística
Pabellón de Gimnasia Jefferson García
Jorge Vega, Gabriel Paniagua, Jaycko Bourdet y Mario Taperio
Subdivisiones 1 y 2 Clasificación Masculina 08:30 y 12:30 horas GTM