Participación de Guatemala del domingo en Santo Domingo 2026

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Estos son los horarios de la participación de los atletas guatemaltecos en las distintas disciplinas deportivas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo, 2026.

Así puedes disfrutar de la participación de los representantes de Guatemala en este importante evento deportivo.

Comité Olímpico Guatemalteco.

Baloncesto

Malecón Deportivo

GUA vs. PUR Modalidad 3x3 Primera Ronda Grupo A Femenino 11:00 horas GTM

GUA vs. (Por definir) Modalidad 3x3 Cuartos de Final Masculino

Balonmano

Pabellón de Balonmano

GUA vs. NCA Grupo A Femenino

13:00 horas GTM

Luchas

Pabellón de Combate 1 del Centro Olímpico

GUA vs. PAN José Varela vs. Royglen Temple

Grecorromana Cuartos de Final Masculino 08:00 horas GTM

GUA vs. CUB David Choc vs. Joenni Gómez

Grecorromana Cuartos de Final Masculino 08:49 horas GTM

GUA vs. VEN Mario Choc vs. Raiber Rodríguez

Grecorromana Cuartos de Final Masculino 08:00 horas GTM

Navegación a Vela

Bahía Las Calderas

David Hernández y Josselyn Echeverría Sunfish Regatas 3 12:00 horas GTM

Jason Hess y Irene Abascal Hobie Cat Mixto 3 Regatas 13:00 horas GTM

Diego Silvestre ILCA 7 2 Regatas 12:07 horas GTM

Cristina Castellanos ILCA 6 2 Regatas 12:00 horas GTM

Juan Carlos Canizalez y Marisleysis Cedeño Snipe Mixto 3 Regatas 10:07 horas GTM

Ciclismo

Avenida del Malecón

Dorian Monterroso, Mardoqueo Vásquez, Henry Sam, Manuel Rodas Ruta Final Final 07:00 horas GT

Squash

Agora Mall

Josué Enríquez GUA vs. Adam Ardito JAM Individual Ronda 16 09:00 horas GTM

Alejandro Enríquez GUA vs. Joseph Chapman IVB Individual Ronda 16 10:30 horas GTM

Darlyn Sandoval GUA vs. Ashley Khalil GUY Individual Ronda 16 11:30 horas GTM

Winifer Bonilla GUA vs. Mary Fung-A-Fat GUY Individual Ronda 16 11:30 horas GTM

Tiro Deportivo

Polígono de Tiro Sierra Pietra

Albino Jiménez, David Castillo, José Pablo Vidal y José Rodrigo Campos 10m Pistola Masculino Clasifición 07:00 horas GTM

Aliz Villatoro, Delmi Cruz, y Stefany Figueroa 10m Pistola Femenino Clasifición 07:00 horas GTM

Foto: Comité Olímpico Guatemalteco.

Boxeo

Pabellón de Combate No. 2

GUA - HAI Jorge Mario Ochoa vs. Cedrick Belony Cuartos de Final 80kg 13:48 horas GTM GUA - CUB

Victoria Chiroy vs. Erlis Cobas Cuartos de Final 65kg 17:35 horas GTM

Foto: Jorge Vega.

Gimnasia Artística

Pabellón de Gimnasia Jefferson García

Jorge Vega, Gabriel Paniagua, Jaycko Bourdet y Mario Taperio

Subdivisiones 1 y 2 Clasificación Masculina 08:30 y 12:30 horas GTM