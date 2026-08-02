Cardenal Pietro Parolin oficia misa en la Catedral Metropolitana

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en su visita a Guatemala propicio una misa en la Catedral Metropolitana.
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En la eucaristía también acompañó el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera esta mañana del domingo 2 de agosto.
La misa se desarrolló a las 12:00 horas en la Catedral Metropolitana, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, en la zona 1.
El cardenal aseguró que el papa León XIV envió un mensaje al pueblo guatemalteco: "Los tiene muy presentes y quiere hacerles llegar su cercanía y su paternal bendición".
El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, llegó a Guatemala el pasado 1 de agosto desde Roma, como parte de una agenda pastoral que incluye encuentros con representantes de la Iglesia católica guatemalteca.