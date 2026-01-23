Ataque armado deja un conductor fallecido en zona 4 de Mixco

-

La víctima fue encontraba sin vida en el interior de un automóvil.

Un ataque armado se registró en el bulevar Las Guacamayas y 10 calle de la colonia Monserrat I, en la zona 4 de Mixco, la tarde de este viernes 23 de enero.

Bomberos Municipales arribaron al lugar luego de haber sido alertados de esta emergencia y localizaron un vehículo de color gris con placas de circulación P-777JTH, el cual presentaba perforaciones de proyectiles de arma de fuego.

En el interior de este automóvil, se encontraba un hombre de aproximadamente 35 años, sin vida, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

El vehículo de color gris presenta perforaciones de proyectil de arma de fuego. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

De momento se desconoce el motivo del incidente armado que ha dejado a esta persona fallecida en el lugar.

La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra resguardando la escena del crimen a la espera del Ministerio Público (MP).