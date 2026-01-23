Ataque armado deja un conductor fallecido en zona 4 de Mixco

La víctima fue encontraba sin vida en el interior de un automóvil.
OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! Anuncian cierre en calzada San Juan para este viernes
Un ataque armado se registró en el bulevar Las Guacamayas y 10 calle de la colonia Monserrat I, en la zona 4 de Mixco, la tarde de este viernes 23 de enero.
Bomberos Municipales arribaron al lugar luego de haber sido alertados de esta emergencia y localizaron un vehículo de color gris con placas de circulación P-777JTH, el cual presentaba perforaciones de proyectiles de arma de fuego.
En el interior de este automóvil, se encontraba un hombre de aproximadamente 35 años, sin vida, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.
De momento se desconoce el motivo del incidente armado que ha dejado a esta persona fallecida en el lugar.
La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra resguardando la escena del crimen a la espera del Ministerio Público (MP).