¡Atención! Anuncian cierre en calzada San Juan para este viernes

Las autoridades dieron a conocer las rutas alternas disponibles mientras se mantenga el cierre vehicular.

El Fondo Social de Solidaridad (FSS) informó sobre un cierre vehicular que se tendrá este viernes 23 de enero, en la calzada San Juan debido a trabajos que se realizarán en el paso a desnivel Roosevelt.

El mismo será en dirección al occidente, a partir de las 22:00 horas y el paso vehicular se habilitará de nuevo a las 4:00 de la mañana del sábado 24.

Las labores que se llevarán a cabo son de instalación e iluminación, según indicó el FSS, quien le recomendó a los automovilistas planificar su ruta y atender la señalización.

El paso vehicular será dirigido sobre la calzada Roosevelt, el cierre será desde la 7a. avenida de la zona 7 y se reincorporará a la calzada San Juan sobre la 10a. avenida de la zona 7.

Si se dirige hacia la colonia Landívar o hacia el bulevar La Madre, puede usar como vía alterna la 6a. avenida de la zona 7, señaló la Policía Municipal de Tránsito (PMT).