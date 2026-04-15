Ataque armado deja un fallecido y dos heridos en Amatitlán

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El hecho armado alarmó a los vecinos del sector tras haber escuchados varios disparos.

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Una balacera se registró este miércoles 15 de abril en la colonia Cerro Corado, ubicada en el municipio de Amatitlán.

Tres personas fueron víctimas del incidente armado, por lo que fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes atendieron la emergencia.

Los socorristas constataron que un hombre ya no contaba con signos vitales debido a heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

La víctima mortal ha quedado sobre la vía pública. (Foto: Redes sociales)

Mientras, una mujer y un hombre quienes también sufrieron heridas de bala, fueron atendidos por el cuerpo de bomberos y posteriormente los trasladaron a la emergencia de un centro asistencial.

Las víctimas de este ataque armado aún no han sido identificadas.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, en donde quedaron varios casquillos de bala. La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la escena del crimen a la espera del Ministerio Público (MP).