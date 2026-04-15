Menor de dos meses fallece por sarampión en Quiché

El menor llegó al centro hospitalario en estado crítico.
EN CONTEXTO: ¡Atención! Vacuna contra el sarampión está disponible en todo el país
Autoridades de salud confirmaron el fallecimiento de un menor a causa de sarampión en el Hospital Regional de Quiché, lo que pone en alerta al sistema sanitario en el occidente del país.
Rony Mendoza, director del centro asistencial, informó que el niño, de 2 meses de edad, ingresó en estado crítico; sin embargo, no logró sobrevivir.
Explicó que el paciente llegó en condiciones muy graves y, lamentablemente, no estuvo ni 24 horas en el centro asistencial. Se hicieron todos los esfuerzos, pero fue imposible salvarlo.
Importancia de la vacunación
Ericka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación MSPAS, resalta la importancia de la vacunación y señala que el esquema nacional incluye dos dosis de la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubeola).
La primera dosis debe ser administrada al año y la segunda dosis a los 18 meses.
Mientras que la vacuna SR (sarampión y rubéola) está disponible para jóvenes y adultos de 16 años en adelante que no se inmunizaron en la niñez.
Síntomas
- Fiebre alta repentina
- Tos seca persistente
- Congestión nasal y secreción
- Ojos rojos y sensibles a la luz (conjuntivitis)
- Manchas blancas dentro de la boca (manchas de Koplik)
- Erupción roja que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo
Complicaciones
- Neumonía
- Convulsiones
- Infecciones del sistema nervioso
- Muerte
Con información de Armando Solórzano