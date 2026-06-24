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Ataque armado deja un fallecido esta noche en zona 18

  • Por Geber Osorio
23 de junio de 2026, 20:35
Ciudad de Guatemala
El hecho armado dejó a un hombre fallecido. (Foto: CVB)

El hecho armado dejó a un hombre fallecido. (Foto: CVB)

La víctima murió en el lugar de los hechos por la gravedad de las heridas.

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Un incidente armado ocurrió la noche de este martes 23 de junio en la 12 calle y 13 avenida a inmediaciones del mercado ubicado en la colonia San Rafael II, en la zona 18 de la ciudad capital.

Desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones a un hombre, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

Al arribo de los socorristas, se constató que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

La víctima mortal es un hombre que quedó sobre la cinta asfáltica. (Foto: CVB)
La víctima mortal es un hombre que quedó sobre la cinta asfáltica. (Foto: CVB)

De momento esta persona no ha sido identificada, pero es un hombre de aproximadamente 23 años, que vestía un sudadero gris y pantaloneta negra, según informaron los bomberos.

Mientras la Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la escena del crimen a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias de ley.

Las autoridades correspondientes investigan el hecho criminal. (Foto: CVB)
Las autoridades correspondientes investigan el hecho criminal. (Foto: CVB)

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