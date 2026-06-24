Ataque armado deja un fallecido esta noche en zona 18

La víctima murió en el lugar de los hechos por la gravedad de las heridas.
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Un incidente armado ocurrió la noche de este martes 23 de junio en la 12 calle y 13 avenida a inmediaciones del mercado ubicado en la colonia San Rafael II, en la zona 18 de la ciudad capital.
Desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones a un hombre, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.
Al arribo de los socorristas, se constató que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
De momento esta persona no ha sido identificada, pero es un hombre de aproximadamente 23 años, que vestía un sudadero gris y pantaloneta negra, según informaron los bomberos.
Mientras la Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la escena del crimen a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias de ley.