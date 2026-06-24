Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Ataque armado deja un fallecido y un herido en ruta al Atlántico

  • Por Geber Osorio
23 de junio de 2026, 22:02
Ciudad de Guatemala
El crimen ocurrió esta noche en la ruta al Atlántico. (Foto: Archivo/Soy502)

El crimen ocurrió esta noche en la ruta al Atlántico. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima herida ya fue identificada y trasladada a un centro asistencial.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja un fallecido esta noche en zona 18

Una balacera se registró la noche de este martes en el interior de un comercio ubicado en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico, en la zona 17 de la ciudad capital.

Bomberos Voluntarios informaron que una persona falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Esta víctima mortal aún no ha sido identificada.

Los socorristas determinaron que una de las víctimas murió por heridas de bala. (Foto: CVB)
Los socorristas determinaron que una de las víctimas murió por heridas de bala. (Foto: CVB)

Mientras que, Bomberos Municipales le brindaron atención prehospitalaria a Michael Efraín Reyes, de 25 años, quien fue resultó herido y fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Esta segunda víctima sufrió las heridas por proyectil de arma de fuego en el cráneo y en la mano izquierda, según indicaron los socorristas.

Las autoridades competentes acordonaron la escena y realizan las investigaciones por el hecho de violencia.

La víctima herida fue trasladada en estado delicado. (Foto: CBM)
La víctima herida fue trasladada en estado delicado. (Foto: CBM)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar