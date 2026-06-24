Ataque armado deja un fallecido y un herido en ruta al Atlántico

La víctima herida ya fue identificada y trasladada a un centro asistencial.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja un fallecido esta noche en zona 18
Una balacera se registró la noche de este martes en el interior de un comercio ubicado en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico, en la zona 17 de la ciudad capital.
Bomberos Voluntarios informaron que una persona falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
Esta víctima mortal aún no ha sido identificada.
Mientras que, Bomberos Municipales le brindaron atención prehospitalaria a Michael Efraín Reyes, de 25 años, quien fue resultó herido y fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Esta segunda víctima sufrió las heridas por proyectil de arma de fuego en el cráneo y en la mano izquierda, según indicaron los socorristas.
Las autoridades competentes acordonaron la escena y realizan las investigaciones por el hecho de violencia.