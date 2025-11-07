Violencia en zona 11: Ataque armado deja un fallecido y un herido este viernes

Un ataque armado en zona 11 de la Ciudad Guatemala, en la colonia El Progreso, en cercanías del mercado El Guarda, dejó un muerto y un herido.
Un ataque armado se registró entre la 3a. y 4a. avenida de la 5a. calle, en la colonia El Progreso, en la zona 11 de la ciudad capital.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar inmediatamente, ya que se encuentra una de sus estaciones a cuadra y media de dónde se produjo el hecho.
Jesús Morales Lopez, de 30 años, quien se encontraba caminando por el lugar, resultó herido, por lo que fue trasladado al Hospital Roosevelt, según indicaron los socorristas.
Un fallecido
La persona fallecida fue identificada por sus familiares como: Juan Gabriel Tercero Delgado, de 34 años, quien presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en el cráneo, señaló el cuerpo de bomberos.
Aparentemente, la víctima mortal intentó huir de los criminales, quienes lo siguieron por una cuadra hasta darle alcance, comentaron los socorristas.
Los elementos del casco negro dieron aviso a las autoridades correspondientes, quienes determinarán el motivo del ataque.
*Con información de José Luis Pos / Colaborador.