Ataque armado deja un fallecido frente a su vivienda en Villa Nueva

La víctima fue baleada y su cuerpo quedó en la vía pública.
TE PUEDE INTERESAR: Pregunta por su hermano detenido y también lo capturan en Sololá
Un ataque armado se registró en la 13 avenida B 7-39 de la Colonia San Miguelito zona 1 de Villa Nueva y dejó como resultado el fallecimiento de Leonel Lemus Hernández, de 37 años.
Los Bomberos Voluntarios confirmaron que la víctima presentaba varios balazos en el cuerpo y no contaba con signos vitales al momento de ser evaluado.
El cuerpo de la víctima quedó frente a su vivienda la tarde de este domingo 21 de septiembre.
A la escena del crimen se presentó el Ministerio Público (MP) y peritos llevaron a cabo la recolección de evidencias para comenzar con la investigación correspondiente.