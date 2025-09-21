Versión Impresa
Ataque armado deja un fallecido frente a su vivienda en Villa Nueva

  • Por Susana Manai
21 de septiembre de 2025, 17:33
Al momento de ser evaluado ya no presentaba signos vitales. (Foto ilustrativa: istock)

La víctima fue baleada y su cuerpo quedó en la vía pública. 

Un ataque armado se registró en la 13 avenida B 7-39 de la Colonia San Miguelito zona 1 de Villa Nueva y dejó como resultado el fallecimiento de Leonel Lemus Hernández, de 37 años. 

Los Bomberos Voluntarios confirmaron que la víctima presentaba varios balazos en el cuerpo y no contaba con signos vitales al momento de ser evaluado.

El cuerpo de la víctima quedó frente a su vivienda la tarde de este domingo 21 de septiembre. 

Vecinos alertaron sobre un ataque armado la tarde de este domingo. (Foto: Bomberos Voluntarios)
A la escena del crimen se presentó el Ministerio Público (MP) y peritos llevaron a cabo la recolección de evidencias para comenzar con la investigación correspondiente.

