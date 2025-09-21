Pregunta por su hermano detenido y también lo capturan en Sololá

Cuando el hermano se presentó a la comisaría confirmaron que también existía una orden de captura en su contra.
Manuel "N", de 43 años, y su hermano Rigoberto "N", de 39, fueron capturados el mismo día en Sololá por delitos distintos.
Manuel fue detenido en la colonia Buena Vista por los delitos de negación de asistencia económica y rebeldía.
Según el informe de la PNC, minutos después, Rigoberto llegó a la subestación policial para preguntar por la situación de su hermano.
Sin embargo, los agentes verificaron su situación legal y confirmaron que tenía una orden de captura por el delito de violación.
Ambos fueron trasladados al juzgado de turno en Sololá para continuar con el proceso correspondiente.