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En estado delicado: Ataque armado deja un herido esta tarde en zona 12

  • Por Geber Osorio
20 de mayo de 2026, 14:14
Ciudad de Guatemala
Vecinos del sector fueron alarmados tras las detonaciones de bala. (Foto: Bomberos Municipales)

Vecinos del sector fueron alarmados tras las detonaciones de bala. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima resultó con graves heridas durante el hecho de violencia. 

OTRAS NOTICIAS: Hombre muere tras ser atacado a balazos en zona 16

Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este miércoles 20 de mayo, en la 14 avenida y 4a. calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 capitalina.

La víctima recibió atención prehospitalaria por parte de Bomberos Municipales quienes acudieron al llamado luego de que se escucharan las detonaciones de bala en el lugar.

Este hombre aun ha sido identificado, ya que se encontraba en estado delicado, según indicaron los socorristas.

La víctima aun no ha sido identificada debido a que se encontraba en estado delicado. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima aun no ha sido identificada debido a que se encontraba en estado delicado. (Foto: Bomberos Municipales)

Luego de haber sido estabilizado en el lugar, fue trasladado de inmediato a la emergencia del Hospital Roosevelt para que pudiera recibir atención médica especializada.

De manera preliminar se dio a conocer que la víctima se transportaba en un vehículo de dos ruedas, el cual quedó en la escena del ataque, en donde las autoridades correspondientes realizan las diligencias de ley.

Una motocicleta quedó en el lugar de los hechos. (Foto: Bomberos Municipales)
Una motocicleta quedó en el lugar de los hechos. (Foto: Bomberos Municipales)

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