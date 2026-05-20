En estado delicado: Ataque armado deja un herido esta tarde en zona 12

Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este miércoles 20 de mayo, en la 14 avenida y 4a. calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 capitalina.

La víctima recibió atención prehospitalaria por parte de Bomberos Municipales quienes acudieron al llamado luego de que se escucharan las detonaciones de bala en el lugar.

Este hombre aun ha sido identificado, ya que se encontraba en estado delicado, según indicaron los socorristas.

La víctima aun no ha sido identificada debido a que se encontraba en estado delicado. (Foto: Bomberos Municipales)

Luego de haber sido estabilizado en el lugar, fue trasladado de inmediato a la emergencia del Hospital Roosevelt para que pudiera recibir atención médica especializada.

De manera preliminar se dio a conocer que la víctima se transportaba en un vehículo de dos ruedas, el cual quedó en la escena del ataque, en donde las autoridades correspondientes realizan las diligencias de ley.

Una motocicleta quedó en el lugar de los hechos. (Foto: Bomberos Municipales)