¡Es barbero! El falso médico que realizó cirugía estética a colombiana fallecida

El señalado es "barbero" de profesión y no cuenta con ningún título para ejercer la medicina.
EN CONTEXTO: Capturan a presuntos implicados en muerte de colombiana tras cirugía estética
Eduardo David Ramos es señalado de ser el presunto responsable de haberle realizado una cirugía estética a Yulixa Toloza, en un centro comercial ilegal en el sur de Bogotá, sin contar con formación profesional.
Las autoridades confirmaron que Ramos en realidad es barbero y estilista, y carece de formación médica reconocida.
Su implicación en la intervención quirúrgica practicada a Toloza lo expone a delitos como homicidio, omisión de socorro y desaparición forzada, bajo los cuales avanza el proceso judicial.
La captura de Ramos en Maracay, Venezuela, se sumó a la de otros cuatro implicados: Edison José Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado Martínez, propietarios del centro de estética, junto con Jesús Hernández y Kelvis Sequera Delgado, relacionados con el traslado del vehículo donde fue llevada la víctima.
Los hechos
El 13 de mayo, Yulixa Toloza, de 52 años, ingresó al centro estético Beauty Láser, en Tunjuelito, para someterse a una lipólisis láser.
Horas después, sus allegadas no lograron contactarla.
El personal del local ofreció explicaciones inconsistentes: primero indicaron que la mujer permanecía en observación y, más tarde, que se había marchado sola.
Pero imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostraron lo contrario.
En los videos se ve a dos hombres arrastrando a Toloza inconsciente, con signos de desorientación y labios morados, y subiéndola a un automóvil.
Finalmente su cuerpo fue hallado el martes 19 de mayo, en una carretera de Apulo, Cundinamarca, municipio de Colombia.