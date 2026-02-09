Versión Impresa
Violencia zona 7: Ataque armado deja herido a un hombre de 52 años

  • Por Geber Osorio
09 de febrero de 2026, 12:21
Ciudad de Guatemala
El incidente armado se registró en plena luz del día de este lunes. (Foto ilustrativa: istock)

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial luego de que sufriera heridas por proyectil de arma de fuego.

Un ataque se reportó este lunes 9 de febrero en la 14 calle "E", frente a la 33 avenida de la colonia San Martín, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

En ese lugar resultó herido Gustavo García Jocop, de 52 años, quien recibió atención prehospitalaria de los Bomberos Voluntarios, quienes fueron alertados de la emergencia.

El herido fue atendido por los socorristas luego de presentar heridas de bala. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Debido a la gravedad de las heridas, este hombre fue trasladado al hospital de accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), según indicaron los socorristas.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que se registró en plena luz del día, por lo que las autoridades correspondientes se encargarán de investigar lo sucedido.

El hombre herido fue trasladado al hospital de accidentes del IGSS para recibir atención médica. (Foto: Bomberos Voluntarios)
