Enjambre de abejas ataca a heridos y bomberos durante hecho vial

El hecho sucedió cuando el vehículo colisionó y destruyó un panal de abejas africanas

Un hecho vial se reportó en el kilómetro 208 de la ruta al Pacífico, caserío Nueva Independencia, Colomba, Quetzaltenango, cuando una camioneta agrícola perdió el control y terminó cayendo en una hondonada.

El piloto del vehículo, Jacobo Méndez, de 35 años, y su hermano Luis Méndez, de 41, ambos agricultores, resultaron heridos al caer a dicha hondonada de aproximadamente 10 metros de profundidad. Durante el vuelco cuesta abajo, el vehículo destruyó un panal de abejas africanas, lo que provocó el ataque del enjambre contra las víctimas.

Al lugar se presentaron Bomberos Municipales Departamentales y atendieron la emergencia, rescatando a los lesionados, quienes quedaron al fondo del barranco atrapados entre varas de bambú.

Bomberos también resultaron atacados mientras rescataban a dos personas de una hondada. (Foto: Julio Vásquez/Colaborador)

Tras el rescate se trasladaron al Hospital Nacional de Coatepeque a dos hombres heridos y a cuatro bomberos quienes resultaron picados.

Además de los golpes por el accidente, los hermanos Méndez presentan más de 40 picaduras cada uno y se encuentran en estado delicado, mientras que los bomberos se recuperan favorablemente, se informó.

Jacobo Méndez, resultó con heridas y golpes y heridas por picaduras de abejas. (Foto: Julio Vásquez/Colaborador)

Fallaron los frenos

Según la socorrista Katherin Ramírez, las víctimas se dirigían desde la aldea San Miguelito, Génova, hacia el caserío Las Nubes, San Martín, Sacatepéquez.

El accidente ocurrió luego de que el conductor perdiera el control del timón debido a fallas en el sistema de frenos, señaló la Policía Nacional Civil.