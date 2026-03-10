Versión Impresa
En el primer día de recepción presentan tachas contra dos aspirantes a Fiscal General

  • Por Cristóbal Veliz
10 de marzo de 2026, 16:29
En su primer día, la Comisión de Postulación para Fiscal General recibió cuatro señalamientos contra dos aspirantes. (Foto: Guatemala Visible/Soy502)

Cuatro impedimentos fueron presentados este día contra dos de los 49 aspirantes que continúan en el proceso de postulación de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP.

En el primer día de recepción de impedimentos contra los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), la Secretaría de la Comisión de Postulación registró cuatro señalamientos contra dos de los postulantes a dirigir la investigación penal en el país.

Entre las objeciones presentadas, tres le corresponde a la actual Fiscal General y Jefe del MP, María Consuelo Porras Argueta.

Mientras que, el otro impedimento presentado es contra el aspirante Marco Antonio Cortes Sis, Fiscal del MP designado a la Fiscalía Distrital Metropolitana.

Labores del área de recepción de tachas contra los aspirantes a Fiscal General y jefe del MP. (Foto: Cristóbal Véliz/Soy502)
Labores del área de recepción de tachas contra los aspirantes a Fiscal General y jefe del MP. (Foto: Cristóbal Véliz/Soy502)

Los impedimentos

Las tres objeciones contra Porras Argueta alegan falta de idoneidad en la Fiscal General al atentar contra la democracia.

Además, por la pasividad como la que ha actuado en la investigación que se sigue por la compra de las vacunas Spunik, durante la pandemia del 2019 y 2020.

El cuarto impedimento es contra el aspirante Cortes Sis, señalado de haber creado una investigación en el que la víctima fue enviado a prisión.

Sobre el plazo

Las objeciones se recibirán hasta el jueves 12 de marzo, en horario de 8:00 a 15:30 horas en las instalaciones del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde se habilitó un módulo en el primer nivel.

En esta etapa, se podrá presentar señalamientos contra los 49 postulantes que continúan en el proceso de postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP.

Postulantes

A continuación, esta es la lista de los 48 aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP que continúan en el proceso:

  1. Mynor Francisco Hernández Castillo
  2. Walfred Orlando Rodríguez Tórtola
  3. Juan Luis Polanco Santizo
  4. Walter Brenner Vásquez Gómez
  5. Gabriel Estuardo García Luna
  6. Henry Alejandro Elías Wilson
  7. Brenner Israel Ronaldo López de León
  8. Marco Antonio Cortéz Sis
  9. Edgar Miguel Morales Santos
  10. Maynor Eduardo González Méndez
  11. Gladys Verónica Ponce Mejicanos
  12. Zoila Tatiana Morales Valdizón
  13. Paolo Rubén Similox Valiente
  14. Néctor Guilebaldo de León Ramírez
  15. Carlos Alberto García Alvarado
  16. Sully Claudet Merlos Moya
  17. Shayne Ochaeta Argueta
  18. Ana Karina Méndez Vielman
  19. José Manuel Quinto Martínez
  20. Abdi Ariel Guerra Guzmán
  21. Carlos Humberto Rivera Carrillo
  22. Wilber Gerardo Enríquez Jocol
  23. Liseth Gramajo Trampe
  24. Lissy Cristina Guerra Aguirre
  25. Brenda Dery Muños Sánchez de Molina
  26. Raúl Estuardo López Rodríguez
  27. Amílcar Enrique Colindres Flores
  28. Esteban Emanuel Celada Flores
  29. Erick Osberto López Orozco
  30. Sandra Elizabeth Acan Guerrero
  31. María Consuelo Porras Argueta
  32. Oscar Miguel Dávila Mejicanos
  33. Roberto Manuel Ángel Flores Rivera
  34. Nicolás Cuxil Guitz
  35. César Augusto Avila Aparicio
  36. Hugo Alfredo Bautista del Cid
  37. Wlater Paulino Jiménez Texaj
  38. Ronalth Iván Ochaeta Argueta
  39. Mario René Espinoza Palacios
  40. Silvia Lucrecia Villalta Martínez
  41. Julio César Rivera Clavería
  42. César Isaac Payes Reyes
  43. Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán
  44. Miguel Estuardo Avila Vásquez
  45. Tomás Ramírez López
  46. Marco Antonio Villeda Sandoval
  47. Beylka Adaly Siomara Esterada Barrientos
  48. Ricardo Aníbal Guzmán Loyo
  49. Julio Roberto Saavedra Pinetta

