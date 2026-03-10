En el primer día de recepción presentan tachas contra dos aspirantes a Fiscal General

-

Cuatro impedimentos fueron presentados este día contra dos de los 49 aspirantes que continúan en el proceso de postulación de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP.

En el primer día de recepción de impedimentos contra los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), la Secretaría de la Comisión de Postulación registró cuatro señalamientos contra dos de los postulantes a dirigir la investigación penal en el país.

Entre las objeciones presentadas, tres le corresponde a la actual Fiscal General y Jefe del MP, María Consuelo Porras Argueta.

Mientras que, el otro impedimento presentado es contra el aspirante Marco Antonio Cortes Sis, Fiscal del MP designado a la Fiscalía Distrital Metropolitana.

Labores del área de recepción de tachas contra los aspirantes a Fiscal General y jefe del MP. (Foto: Cristóbal Véliz/Soy502)

Los impedimentos

Las tres objeciones contra Porras Argueta alegan falta de idoneidad en la Fiscal General al atentar contra la democracia.

Además, por la pasividad como la que ha actuado en la investigación que se sigue por la compra de las vacunas Spunik, durante la pandemia del 2019 y 2020.

El cuarto impedimento es contra el aspirante Cortes Sis, señalado de haber creado una investigación en el que la víctima fue enviado a prisión.

Sobre el plazo

Las objeciones se recibirán hasta el jueves 12 de marzo, en horario de 8:00 a 15:30 horas en las instalaciones del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde se habilitó un módulo en el primer nivel.

En esta etapa, se podrá presentar señalamientos contra los 49 postulantes que continúan en el proceso de postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP.

Postulantes

