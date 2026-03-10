En el primer día de recepción presentan tachas contra dos aspirantes a Fiscal General

Cuatro impedimentos fueron presentados este día contra dos de los 49 aspirantes que continúan en el proceso de postulación de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP.
En el primer día de recepción de impedimentos contra los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), la Secretaría de la Comisión de Postulación registró cuatro señalamientos contra dos de los postulantes a dirigir la investigación penal en el país.
Entre las objeciones presentadas, tres le corresponde a la actual Fiscal General y Jefe del MP, María Consuelo Porras Argueta.
Mientras que, el otro impedimento presentado es contra el aspirante Marco Antonio Cortes Sis, Fiscal del MP designado a la Fiscalía Distrital Metropolitana.
Los impedimentos
Las tres objeciones contra Porras Argueta alegan falta de idoneidad en la Fiscal General al atentar contra la democracia.
Además, por la pasividad como la que ha actuado en la investigación que se sigue por la compra de las vacunas Spunik, durante la pandemia del 2019 y 2020.
El cuarto impedimento es contra el aspirante Cortes Sis, señalado de haber creado una investigación en el que la víctima fue enviado a prisión.
Sobre el plazo
Las objeciones se recibirán hasta el jueves 12 de marzo, en horario de 8:00 a 15:30 horas en las instalaciones del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde se habilitó un módulo en el primer nivel.
En esta etapa, se podrá presentar señalamientos contra los 49 postulantes que continúan en el proceso de postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP.
Postulantes
A continuación, esta es la lista de los 48 aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP que continúan en el proceso:
- Mynor Francisco Hernández Castillo
- Walfred Orlando Rodríguez Tórtola
- Juan Luis Polanco Santizo
- Walter Brenner Vásquez Gómez
- Gabriel Estuardo García Luna
- Henry Alejandro Elías Wilson
- Brenner Israel Ronaldo López de León
- Marco Antonio Cortéz Sis
- Edgar Miguel Morales Santos
- Maynor Eduardo González Méndez
- Gladys Verónica Ponce Mejicanos
- Zoila Tatiana Morales Valdizón
- Paolo Rubén Similox Valiente
- Néctor Guilebaldo de León Ramírez
- Carlos Alberto García Alvarado
- Sully Claudet Merlos Moya
- Shayne Ochaeta Argueta
- Ana Karina Méndez Vielman
- José Manuel Quinto Martínez
- Abdi Ariel Guerra Guzmán
- Carlos Humberto Rivera Carrillo
- Wilber Gerardo Enríquez Jocol
- Liseth Gramajo Trampe
- Lissy Cristina Guerra Aguirre
- Brenda Dery Muños Sánchez de Molina
- Raúl Estuardo López Rodríguez
- Amílcar Enrique Colindres Flores
- Esteban Emanuel Celada Flores
- Erick Osberto López Orozco
- Sandra Elizabeth Acan Guerrero
- María Consuelo Porras Argueta
- Oscar Miguel Dávila Mejicanos
- Roberto Manuel Ángel Flores Rivera
- Nicolás Cuxil Guitz
- César Augusto Avila Aparicio
- Hugo Alfredo Bautista del Cid
- Wlater Paulino Jiménez Texaj
- Ronalth Iván Ochaeta Argueta
- Mario René Espinoza Palacios
- Silvia Lucrecia Villalta Martínez
- Julio César Rivera Clavería
- César Isaac Payes Reyes
- Eliseo Rigoberto Francisco Quiñonez Villagrán
- Miguel Estuardo Avila Vásquez
- Tomás Ramírez López
- Marco Antonio Villeda Sandoval
- Beylka Adaly Siomara Esterada Barrientos
- Ricardo Aníbal Guzmán Loyo
- Julio Roberto Saavedra Pinetta