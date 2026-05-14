Ataque armado deja herido a un joven conductor en zona 13

- La víctima es un hombre de 25 años, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja a una pareja fallecida en Antigua Guatemala Un nuevo incidente armado se ha registrado la tarde de este jueves 14 de mayo, esta vez sucedió en la 6a. avenida y 3a. calle de la zona 13, en la ciudad capital. En el lugar resultó herida una persona que se conducía en un vehículo de dos ruedas, por lo que fue atendida por Bomberos Municipales luego de haber sufrido impactos de proyectiles de arma de fuego. El vehículo de dos ruedas en el que se transportaba la víctima ha quedado en el lugar. (Foto: Bomberos Municipales) La víctima fue identificada como: Miguel Fernández, de 25 años, quien tras haber sido estabilizado en el lugar, fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. De momento se desconoce el motivo del ataque. Las autoridades correspondientes se encuentra realizando las diligencias de investigación en el lugar de los hechos, según indicaron los socorristas. El motorista herido fue identificado como: Miguel Fernández. (Foto: Bomberos Municipales)