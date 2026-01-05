Ataque armado deja un conductor fallecido en la ruta al Pacífico

El hecho de violencia afecta el tránsito en dirección hacia el sur del departamento de Guatemala.
Un ataque armado se registró este lunes 5 de enero en el kilómetro 32.8 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
El hecho de violencia fue contra los tripulantes de una camioneta. Según indicó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), una persona murió en el lugar.
Debido a este incidente armado se realiza un cierre total de la vía, indicaron las autoridades de tránsito.
Las autoridades correspondientes se hacen presentes al lugar de la escena, donde se encuentra el vehículo con varios impactos provocados por proyectiles de arma de fuego y la víctima mortal, quien aún no ha sido identificada.
De momento se ha habilitado un carril reversible con dirección hacia el sur, agregó Provial.