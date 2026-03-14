Phil Campbell, guitarrista de Motörhead fallece

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Phil Campbell, uno de los guitarristas más icónicos del heavy metal falleció a los 64 años.

El integrante de la banda británica Motörhead "murió en paz en la unidad de cuidados intensivos tras un procedimiento quirúrgico, explicó su familia a través de Facebook.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien falleció en paz anoche tras una larga y valiente lucha en cuidados intensivos después de una compleja operación".

Foto: Phil Campbell.

"Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido afectuosamente como 'Bampi'... Todos los que lo conocieron lo querían profundamente y lo extrañaremos muchísimo. Su legado, su música y los recuerdos que creó con tantos perdurarán para siempre. Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia durante este momento tan difícil", continuaron.

Foto: AFP.

Su historia

Campbell se unió a Motörhead en 1984, nueve años después de su formación en 1975, reemplazando a Larry Wallis.

El fallecido guitarrista se mantuvo fiel a la banda hasta sus últimos momentos, cuando el líder Lemmy falleció en 2015 tras una larga lucha contra el cáncer. Posteriormente, formó una banda con sus tres hijos, Todd, Dane y Tyla, con quienes realizó giras durante años.

"Phil era un guitarrista, compositor, intérprete y músico maravilloso que llevaba a Motörhead en la sangre. Siempre destacaba por su talento con la guitarra y tenía un gran sentido del humor, pero sobre todo, Phil se guiaba por su corazón. Era imposible estar cerca de él sin soltar una carcajada, porque, sencillamente, Phil amaba la vida y la vivía con gran alegría", escribió la banda.