Esto se sabe sobre la joven que murió en el accidente aéreo en San Marcos

La guatemalteca estaba embarazada de una niña.
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Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 años, originaria de la Ciudad de Guatemala, viajaba junto a su esposo de origen europeo Unrum Jarat Stian Noruega, de 52 años, a bordo de una aeronave que se desplomó el pasado 14 de marzo, provocando su muerte.
Mazariegos era influyente en numerología, compartía pensamientos y reflexiones sobre espiritualidad a través de su canal de YouTube y redes sociales.
Además, mostraba su estilo de vida y los lugares turísticos que frecuentaba junto a su esposo.
Judith estaba embarazada al momento del trágico accidente. En sus redes sociales había compartido que esperaban a una niña.
Aparentemente, el matrimonio residía la mayor parte del tiempo en el extranjero, pero estarían de visita cuando sucedió el percance.
Sus cuerpos fueron identificados por una amiga cercana
En este accidente también falleció el piloto de la aeronave y exjugador de fútbol nacional Daniel Dario Doherr Pérez y otro tripulante identificado como José Carlos Fuentes Orozco, quien era un médico ginecólogo.