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Autoridades realizan requisa masiva en la cárcel Renovación I (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
15 de marzo de 2026, 11:24
Los privados de libertad son revisados por las autoridades para evitar ilícitos dentro del penal. (Foto: Ejército de Guatemala)

Los privados de libertad son revisados por las autoridades para evitar ilícitos dentro del penal. (Foto: Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) coordinan una requisa masiva en el penal "Renovación I".

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Este domingo 15 de marzo, fuerzas de seguridad revisan las instalaciones del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres "Renovación I", ubicado en Escuintla.

De acuerdo con el Ejército, esta operación se realiza con "el objetivo de fortalecer el control, la seguridad, prevenir actividades ilícitas y reforzar los protocolos de seguridad de referido centro", en marco del estado de Prevención decretado por el acuerdos 40-2000 y 285-2012.

Durante la requisa, se pretende identificar y neutralizar todo ilícito en el penal, en donde se han presentado distintos disturbios desde inicios de este 2026. 

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