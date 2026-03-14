¿A qué hora será la ceremonia de los Oscar 2026 y dónde verla en vivo?

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, este es el horario y dónde verlo.
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La gala iniciará a las 4 p.m. hora del Pacífico y será transmitida por televisión y plataformas de streaming. Esta fiesta marca el cierre oficial de la temporada de premios.
"Sinners", "Marty Supreme" y "One Battle After Another", son algunas de las mencionadas como posibles ganadoras.
Horarios
La celebración este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, está programado en estos horarios.
4 p.m. hora del Pacífico (PT)
7 p.m. hora del Este (ET)
En Guatemala puede disfrutarse a partir de las 6:00 p. m. y la alfombra roja iniciará a las 4:00 p. m.
¿Dónde ver la gala?
Los Premios Óscar 2026 se pueden ver en Guatemala en televisión por TNT (cable) y HBO Max (streaming). También estará disponible en TV Azteca Guatemala (canal 8), la cobertura de la alfombra roja en el canal de televisión por cable E!
El show
El comediante Conan O'Brien será el presentador de la ceremonia por segundo año consecutivo.