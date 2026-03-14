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¿A qué hora será la ceremonia de los Oscar 2026 y dónde verla en vivo?

  • Por Selene Mejía
14 de marzo de 2026, 13:11
los Premios Oscar 2026 son los esperados. (Fotos: oficial)

los Premios Oscar 2026 son los esperados. (Fotos: oficial)

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, este es el horario y dónde verlo.

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La gala iniciará a las 4 p.m. hora del Pacífico y será transmitida por televisión y plataformas de streaming. Esta fiesta marca el cierre oficial de la temporada de premios.

oscar 2026

"Sinners", "Marty Supreme" y "One Battle After Another", son algunas de las mencionadas como posibles ganadoras. 

Horarios

La celebración este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, está programado en estos horarios. 

4 p.m. hora del Pacífico (PT)

7 p.m. hora del Este (ET)

En Guatemala puede disfrutarse a partir de las 6:00 p. m. y la alfombra roja iniciará a las 4:00 p. m.

oscar 2
Foto: El País.

¿Dónde ver la gala?

Los Premios Óscar 2026 se pueden ver en Guatemala  en televisión por TNT (cable) y HBO Max (streaming). También estará disponible en TV Azteca Guatemala (canal 8), la cobertura de la alfombra roja en el canal de televisión por cable E!

El show

El comediante Conan O'Brien será el presentador de la ceremonia por segundo año consecutivo.

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