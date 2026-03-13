Paso a paso: así funciona la actualización de la APP FEL de la SAT

-

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) integró el historial de declaraciones de los últimos cuatro años en su aplicación móvil, facilitando el acceso a los documentos fiscales sin necesidad de trámites presenciales.

En un paso decisivo hacia la digitalización total del sistema tributario guatemalteco, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha transformado la App FEL en una herramienta de gestión integral.

Lo que inició exclusivamente como una plataforma para la emisión de Factura Electrónica en Línea, ahora permite a los contribuyentes consultar, descargar y compartir cualquier formulario de Declaraguate presentado en los últimos cuatro años.

Esta medida responde a la creciente demanda de usuarios que requerían un acceso inmediato a su historial fiscal desde dispositivos móviles, eliminando la dependencia del portal web para consultas rápidas.

Para aprovechar esta funcionalidad, no es necesario realizar ninguna inscripción adicional, únicamente debes tener instalada la versión más reciente de la App FEL en tu smartphone (disponible para iOS y Android).

A continuación, te presentamos el paso a paso para aprovechar esta nueva funcionalidad:

Requisitos previos

Para utilizar esta herramienta, es indispensable que cuentes con un usuario activo de Agencia Virtual. Si aún no lo tienes, puedes solicitarlo en línea a través del portal de la SAT o de forma presencial en las oficinas tributarias.

Paso a paso

1. Autenticación segura: Ingresa a la aplicación utilizando tus credenciales de Agencia Virtual. Para mayor comodidad, la app permite el uso de datos biométricos, como el reconocimiento facial o la huella dactilar, lo que agiliza el acceso en futuras consultas.

2. Localización del menú: Una vez dentro del tablero principal, desplázate hacia abajo hasta encontrar el nuevo botón identificado como "Declaraguate". Al presionarlo, el sistema establecerá un enlace directo con la base de datos de tus formularios presentados.

3. Visualización del historial: Dentro de este apartado, selecciona la opción "Lista". Automáticamente, la aplicación generará un listado cronológico de todos los formularios que has pagado o presentado ante la SAT. Es importante notar que el sistema almacena un registro histórico de hasta cuatro años, lo que resulta de gran utilidad para auditorías personales o trámites bancarios.

4. Filtros de búsqueda inteligente: Si posees un volumen alto de declaraciones, no es necesario buscarlas una por una. Presiona el icono de la lupa situado en la parte superior derecha. Aquí puedes escribir el nombre del impuesto (por ejemplo, "IVA" o "ISR") o bien el periodo específico (mes y año). El filtrado es instantáneo y muestra los resultados conforme escribes.

5. Gestión del documento Al seleccionar un formulario específico, se abrirá una vista previa con los detalles del pago y el número de formulario. Si necesitas enviarlo a tu contador, abogado o guardarlo en tu nube personal, presiona el botón "Compartir". Esto abrirá las opciones nativas de tu teléfono para enviarlo vía correo electrónico, WhatsApp o guardarlo como archivo PDF.

Otros cambios

La SAT tiene proyectado inhabilitar paulatinamente el llenado de formularios directamente desde el portal web de Declaraguate.

A partir del 2 de junio de 2026, los Grandes Contribuyentes y Contribuyentes Especiales estarán obligados a realizar sus gestiones desde sus plataformas autenticadas.

Posteriormente, el 1 de septiembre de 2026, esta medida se aplicará para los más de 310 mil contribuyentes del Régimen General.

Esta transición garantiza que solo el titular de la cuenta pueda generar y consultar sus documentos, elevando los estándares de ciberseguridad.

Además de la consulta de formularios, la aplicación ya permite la declaración sugerida preelaborada para Pequeños Contribuyentes, una función que hasta febrero de este año ya registra a más de 162 mil usuarios activos.