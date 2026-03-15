¡Desmejorado! Así fue captado “El Lobo” durante las requisas en Renovación I (video)

Con un mal aspecto y cojeando, el "Lobo" fue captado en video.
OTRAS NOTICIAS: Así fue el traslado de "El Lobo" a su nueva celda
El Ejército de Guatemala y Policía Nacional Civil (PNC) coordinó una requisa masiva en el penal "Renovación I" este domingo 15 de marzo.
Elementos de seguridad fueron trasladados al penal para realizar una revisión exhaustiva y localizar ilícitos utilizados por los privados de libertad.
En medio de esta operación, el Ejército de Guatemala compartió un video donde se observa a Aldo Dupie Ochoa, conocido como "El Lobo", líder de la terrorista Mara 18, con un aspecto desmejorado y con pasos muy lentos mientras es movilizado para revisar su celda.
"El Lobo" cumple condena en Renovación I y fue uno de los primeros internos en ocupar celdas temporales tras el incendio provocado por la Mara 18 que provocó la muerte de 10 agentes de la PNC, en respuesta a las restricciones del penal, el pasado 18 de enero.
Las celdas adaptadas no cuentan con los privilegios que antes se disfrutaban, como comida a domicilio o camas king size, entre otros que exigían. Ahora son contenedores de tráiler adaptados, con poca ventilación y sin energía eléctrica.