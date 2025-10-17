Disparan contra los tripulantes de un vehículo en zona 8

Una persona murió y una más fue traslada con heridas hacia el Hospital Roosevelt.
La noche de este jueves 16 de octubre se registró un ataque armado en la 40 calle y 15 avenida de la zona 8, de la ciudad de Guatemala.
El cuerpo de Bomberos Municipales fue alertado, los socorristas al llegar al lugar localizaron dos personas con heridas por proyectiles de arma de fuego.
Una de ellas fue estabilizada y trasladada al Hospital Roosevelt de emergencia debido a la gravedad de las heridas que presentaba.
Se trata de un hombre de aproximadamente 45 años de edad, el cual aún no ha sido identificado, según indicaron los elementos bomberiles.
La otra persona, de 44 años aproximadamente, ya no contaba con signos vitales, afirmaron los socorristas. Por el momento, permanece sin ser identificada.