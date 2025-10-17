¡Ataque armado! Disparan contra adolescente en San Miguel Petapa

El menor de 15 años falleció a su llegada al centro asistencial.
Un ataque armado se registró este jueves 16 de octubre en una gasolinera de la colonia Villa Hermosa, ubicada en la zona 7 de San Miguel Petapa.
El ataque ocurrió en contra de una persona que se conducía en un mototaxi, con heridas graves fue llevado al hospital de Villa Nueva, según indicaron los elementos bomberiles.
Minutos después, fue identificado en el hospital como Jonathan Mynor Hernández Cordona, de 15 años, quien falleció al arribar al centro asistencial.
De momento, las autoridades correspondientes se encuentran realizando las diligencias.