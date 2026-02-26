Intento de asalto provoca un ataque armado en zona 13 (video)

La víctima, de 25 años, resultó gravemente herida.
Un incidente armado se registró en la 7a. avenida y 5a. calle de la zona 13 capitalina, en donde un hombre de 25 años resultó gravemente herido tras sufrir varios impactos de bala.
Según información preliminar, el hombre se conducía en su motocicleta cuando fue atacado.
Minutos después llegaron al lugar Bomberos Municipales, quienes lograron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Roosevelt, ya que presentaba varias heridas en diferentes partes del cuerpo.
En la escena se quedaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el área y autoridades de tránsito para regular el paso en los alrededores.
Asimismo se realizó el cierre vial en espera del Ministerio Público (MP) y se mantiene el resguardo las posibles evidencias.
Agentes de tránsito recomiendan buscar rutas alternas y salir con tiempo debido a que este jueves 25 de febrero hay demanda de viajes en el aeropuerto y elección de economistas a cercanías del hecho.