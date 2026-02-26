Pagó el rescate de su hijo cuando era niño, años después lo asesinó

-

El hijo del ahora capturado fue asesinado el pasado 21 de febrero frente a su domicilio.

En la colonia Paseo Villa Flor, zona 6 de Mixco, se realizó la captura de Joel Antonio González Gutiérrez de 63 años, quien es acusado por delito de parricidio.

Las autoridades indicaron que es el principal sospechoso del asesinato de su hijo, Oliver Geovany González Pineda, de 38 años, quien quedó sin vida frente a su domicilio la madrugada del pasado sábado 21 de febrero.

El hombre deberá enfrentar a la justicia. (Foto: PNC)

Una historia detrás de la acusación

Tras varias investigaciones, las autoridades indicaron que hace algunos años la víctima fue secuestrada y liberada tras negociaciones que realizó González Gutiérrez.

Tras esto, González Pineda se comprometió a pagar lo entregado por su liberación, para ello tomó la decisión de viajar hacia Estados Unidos y poder cancelar la deuda, algo que no sucedió y tras varios años volvió al país, dueño de varios inmuebles que puso en alquiler

De esa cuenta, vendió uno de sus inmuebles localizado en ciudad San Cristóbal en Q300 mil. El sindicado al enterarse, decidió cobrarle la cantidad prometida, pero Gonzáles Pineda se negó a hacerlo.

El pasado 21 de febrero, la víctima fue atacada con arma de fuego frente a su domicilio, por lo que las autoridades iniciaron con la investigación, la cual indica que el padre es el principal sospechoso.

Capturado por parricidio

Información preliminar indica que pudo hacer sido por dinero.



Joel N fue capturado tras investigaciones del Ministerio Público sobre el asesinato de su hijo el pasado sábado 21 de febrero. pic.twitter.com/Eu5hOUUVrK — Informarito502 (@soyinformativo) February 26, 2026

Lo que se encontró en el allanamiento

El Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional Civil realizó un allanamiento en la 13 avenida 8-67, colonia Paseo Villa Flor, zona 6 de Mixco donde encontraron títulos de propiedad, vouchers de pagos, dos celulares, prendas de vestir y una motocicleta que aparentemente se utilizó el día del crimen.

El hombre fue arrestado y trasladado en espera de enfrentar la justicia y esclarecer los hechos.