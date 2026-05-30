Pareja muere tras sufrir ataque armado dentro de su vivienda en zona 5

Hombre armados entraron a la vivienda y atacaron a la pareja.
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Bomberos Municipales fueron alertados sobre varios disparos que se escucharon en el interior de una casa ubicada en la colonia La Chácara, zona 5.
Al llegar, los socorristas encontraron a una mujer de 46 años y a un hombre de 26 años con varios impactos de bala.
Según los bomberos, ambas víctimas ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
La Policía Nacional Civil (PNC) investiga el hecho.