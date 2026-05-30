Así fue el show de The Killers en la ceremonia de apertura de la final de Champions

-

La gran final de la UEFA Champions League comenzó con un espectáculo a la altura de la ocasión.

OTRAS NOTICIAS: PSG llega al Estadio Puskás de Budapest para la final de la Champions League

La banda estadounidense The Killers se adueñó del centro del campo de la Puskás Arena de Budapest para protagonizar una vibrante ceremonia de apertura que encendió el ambiente antes del esperado duelo entre Paris Saint-Germain y Arsenal.

El grupo originario de Las Vegas ofreció un repertorio cargado de energía que hizo cantar a miles de aficionados presentes en el estadio. El show arrancó con When You Were Young y continuó con éxitos como Human y All These Things That I've Done, manteniendo la euforia de los espectadores en todo momento.

UNA FINAL AL RITMO DE 'MR BRIGHTSIDE'



The Killers tomó el escenario en la previa⚽️



▶️ Mirá la #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LqE5Qj3EZE — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) May 30, 2026

El momento culminante llegó con Mr. Brightside, la canción más emblemática de la banda, que fue coreada masivamente por las aficiones de ambos equipos.

Mientras los jugadores se preparaban para saltar al terreno de juego, el himno generacional interpretado por Brandon Flowers puso el broche de oro a una ceremonia que elevó aún más la expectativa de cara a una de las noches más importantes del fútbol europeo.