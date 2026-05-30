¡No habrá paso! Anuncian cierre vial en la Calzada Roosevelt

El paso estará cerrado por siete días.
EN CONTEXTO: Este es el estatus de la construcción del paso a desnivel de calzada Roosevelt
Del sábado 30 de mayo al 6 de junio se realizará un cierre total de la circulación en la 9a. avenida de la zona 11.
Este cierre vial se dará por trabajos de construcción de la rampa de ingreso del paso a desnivel Roosevelt, en horario de 7:00 a 21:00 horas.
Dichas labores corresponden a la fase final del proyecto y permitirán su habilitación total al servicio de miles de personas que transitan a diario por uno de los corredores más congestionados de la ciudad capital.
Autoridades de tránsito solicitan a los conductores tomar rutas alternas y respetar las señales de tránsito.