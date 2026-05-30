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¡No habrá paso! Anuncian cierre vial en la Calzada Roosevelt

  • Por Maria Fernanda Gallo
30 de mayo de 2026, 08:46
Continúan la construcción del paso de desnivel en la zona 11.&nbsp;(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Continúan la construcción del paso de desnivel en la zona 11. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

El paso estará cerrado por siete días.

EN CONTEXTO: Este es el estatus de la construcción del paso a desnivel de calzada Roosevelt

Del sábado 30 de mayo al 6 de junio se realizará un cierre total de la circulación en la 9a. avenida de la zona 11.

(Foto: Alcaldía Auxiliar Zona 11)
(Foto: Alcaldía Auxiliar Zona 11)

Este cierre vial se dará por trabajos de construcción de la rampa de ingreso del paso a desnivel Roosevelt, en horario de 7:00 a 21:00 horas.

Dichas labores corresponden a la fase final del proyecto y permitirán su habilitación total al servicio de miles de personas que transitan a diario por uno de los corredores más congestionados de la ciudad capital.

Autoridades de tránsito solicitan a los conductores tomar rutas alternas y respetar las señales de tránsito.

(Foto: Alcaldía Auxiliar Zona 11)
(Foto: Alcaldía Auxiliar Zona 11)

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