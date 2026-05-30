Gabriel, el conductor que terminó sin vida tras oponerse a un asalto

La víctima fue interceptada por hombres desconocidos que intentaron asaltarlo.
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Durante la madrugada de este sábado 30 de mayo, un conductor de una cisterna fue interceptado por desconocidos cuando circulaba sobre la ruta a Puerto Quetzal, Escuintla.
El hecho se originó cuando los desconocidos intentaron despojarlo de sus pertenencias y, al oponerse, fue atacado a balazos durante la disputa.
Autoridades identificaron al hombre como Gabriel Callejas López, de 39 años, quien murió por la gravedad de las heridas.
Preliminarmente, se ubicó en el lugar a un segundo hombre herido, aparentemente sería el responsable del asalto hacia el conductor.
La Policía Nacional Civil (PNC) investiga el ataque, dejando en custodia al presunto criminal.